L’assessore Cosenza | Se il Napoli vuole l’area del Maradona possiamo venderla ma non a un euro
Edoardo Cosenza, assessore alle infrastrutture e ai trasporti del Comune di Napoli, oggi a Radio Crc, ha parlato durante la trasmissione “A Pranzo con Chiariello”. Ecco le sue parole: «I tegolini della copertura sono un problema per lo Stadio Maradona, è vero e lo sono dai mondiali d’Italia 90’. C’è chi è fortunato e risiede in posti dove non arriva la pioggia, altri meno. La questione principale riguarda il tema della manutenzione dello stadio che non è mai stato affrontato realmente né dal calcio Napoli né dal Comune di Napoli Il Napoli ha un contratto assurdo con il Comune di Napoli per la gestione dello stadio di 900 mila euro all’anno. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
L'assessore Cosenza: "Un miliardo per il nuovo San Siro, a Napoli servono 500 milioni" - L'assessore alle Infrastrutture, Mobilità e Protezione civile del Comune di Napoli Edoardo Cosenza è intervenuto ai microfoni di Radio. Scrive tuttomercatoweb.com
Napoli, Cosenza: «250 milioni da De Laurentiis per il nuovo stadio» - L'obiettivo numero uno del Comune di Napoli è evidente: non perdere il Maradona come sede dell'Europeo del 2032. Riporta ilmattino.it