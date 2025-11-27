L’asse gialloverde si ricompone a Strasburgo sulla cessione dei territori ucraini alla Russia
L'asse gialloverde che strizza l'occhio alla Russia si ricostituisce a Strasburgo. Oggi il Parlamento europeo ha approvato una relazione sul piano di pace per l'Ucraina in cui afferma che "nessun territorio occupato sarà mai riconosciuto come russo". La relazione inoltre riconosce gli sforzi negoziali degli Stati Uniti, ma critica "l'ambivalenza di Washington", giudicata "dannosa ai fini di una pace duratura". Qualsiasi accordo, hanno affermato gli eurodeputati, "non potrà limitare il diritto dell'Ucraina a difendere sovranità e integrità territoriale, né la sua libertà di scegliere le proprie alleanze, senza veti russi". 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
