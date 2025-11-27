L’Ascoli si prepara a reagire Lunedì sera il derby contro la Vis

L’Ascoli si prepara a reagire con la spinta dei suoi caldissimi tifosi. Quando il girone d’andata si avvia verso l’ultimo mese di incontri che consentiranno di arrivare al giro di boa, ecco che i bianconeri lunedì prossimo nel derby marchigiano con la Vis Pesaro (avvio alle 20.30) saranno subito chiamati a dimenticare quanto accaduto domenica scorsa in casa contro l’Arezzo. Al Benelli ci saranno in palio tre punti davvero importanti soprattutto per la possibilità di ritrovare la giusta fiducia. La prima buona notizia giunta nella giornata di ieri è che il pericolo della possibile chiusura della curva nord e della tribuna Mazzone è stato definitivamente superato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

