L’Ascoli si prepara a reagire Lunedì sera il derby contro la Vis
L’Ascoli si prepara a reagire con la spinta dei suoi caldissimi tifosi. Quando il girone d’andata si avvia verso l’ultimo mese di incontri che consentiranno di arrivare al giro di boa, ecco che i bianconeri lunedì prossimo nel derby marchigiano con la Vis Pesaro (avvio alle 20.30) saranno subito chiamati a dimenticare quanto accaduto domenica scorsa in casa contro l’Arezzo. Al Benelli ci saranno in palio tre punti davvero importanti soprattutto per la possibilità di ritrovare la giusta fiducia. La prima buona notizia giunta nella giornata di ieri è che il pericolo della possibile chiusura della curva nord e della tribuna Mazzone è stato definitivamente superato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Altri contenuti sullo stesso argomento
Ascoli Calcio, si torna in campo per preparare la delicata sfida al "Benelli" con la Vis Pesaro picenotime.it/it/pagine/59F8… #seriec #VisPesaroAscoli Vai su X
Selezioniamo ADDETTO/A ALLA CONSEGNA PASTI per struttura sanitaria ad Ascoli Piceno (AP) Principali mansioni: - Consegna dei pasti ai pazienti - Supporto nella preparazione dei piatti - Lavaggio stoviglie e pulizia cucina Orario di lavoro: Part time 25h s - facebook.com Vai su Facebook