Lascia un girasole per il figlio morto qualcuno lo butta via | la reazione della gente è esemplare Cos’è successo

Il girasole è un fiore che guarda sempre al sole, simbolo di allegria e luce. Ma per una madre, è diventato il segno indelebile di un dolore che non trova pace. Per otto lunghi anni, lei ha lasciato quel fiore, proprio lì, dove il suo figlio quindicenne ha esalato l’ultimo respiro a causa di un arresto cardiaco. Era un modo semplice e costante per dirgli: “Sono qui, e tu con me”. Tuttavia, il suo gesto di memoria è stato sistematicamente oltraggiato: un anonimo, con fredda ostinazione, continuava a strappare via il fiore, come a voler cancellare il ricordo dal cemento. Quando la donna, stanca e ferita, ha lasciato un biglietto accorato a protezione del girasole, la risposta ricevuta è stata di una crudezza disarmante: la memoria di suo figlio veniva equiparata a spazzatura. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

