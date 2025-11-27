Lascia un fiore per il figlio morto viene buttato perché Milano diventa una pattumiera | la gente ne lascia decine
Diversi fiori sono apparsi fuori da un campo di basket di Milano dove una mamma lasciava un girasole per ricordare il figlio 15enne morto. Qualcuno lo ha sempre strappato. Da qui, la mobilitazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it
