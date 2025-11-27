Lascia fiori per il figlio morto a 15 anni qualcuno li strappa da mesi | Se tutti li mettono diventa una pattumiera

Un gesto che ha provocato sdegno e una forte eco sui social: al centro del clamore c'è un girasole lasciato in un campetto da basket in via Dezza, a Milano, da una madre che ha perso un figlio. Alessandro Meszley aveva solo 15 anni quando un malore lo ha stroncato all'improvviso proprio in quel. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Lascia fiori per il figlio morto a 15 anni, qualcuno li strappa da mesi: "Se tutti li mettono diventa una pattumiera"

