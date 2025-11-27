L’ascesa di Messinho Estevao | tutto partì da quando chiese a tre anni di giocare con i bambini di cinque Telegraph
La nuova stella brasiliana si chiama Estevao e gioca nel Chelsea. Martedì ha segnato un gol contro il Barcellona in Champions in cui ha ricordato proprio gli ex blaugrana Ronaldinho e Messi. Il Telegraph ha raccontato la storia dell’ala 18enne, che chiese all’età di tre anni di giocare con i bambini più grandi. La storia di Estevao. Il quotidiano inglese scrive: A Franca, una cittadina nella parte nord-orientale di San Paolo, un bambino di tre anni pregò per partecipare a una sessione di allenamento di calcio. La scuola-calcio accettava solo bambini di cinque anni, ma il suo proprietario e allenatore, un ex centrocampista conosciuto localmente come Serginho Carioca, fece un’eccezione perché conosceva il padre del ragazzo, Ivo Gonçalves, ex portiere. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Approfondisci con queste news
Chi è Estêvão, il “Messinho” del Chelsea destinato a diventare una star mondiale? - Grazie alla leggerezza ed eleganza dei movimenti palla al piede, e alla capacità di creare superiorità numerica con naturalezza, gli è stato assegnato il soprannome “Messinho”, un riferimento a Lionel ... Come scrive tag24.it
Estevão, chi è il ‘Messinho’ che ha stregato il Mondiale U17 - Quel giocatore con la dieci sulle spalle, capace di deliziare il pubblico con giocate fuori dal normale? Scrive gianlucadimarzio.com
Estevao sempre più "Messinho": a 17 anni è nella storia del calcio brasiliano come Neymar - Soprannominato "Messinho" dall'età di 13 anni, Estêvão Willian Almeida de Oliveira Gonçalves continua a impressionare ed è diventato il primo ... Secondo m.tuttomercatoweb.com