La nuova stella brasiliana si chiama Estevao e gioca nel Chelsea. Martedì ha segnato un gol contro il Barcellona in Champions in cui ha ricordato proprio gli ex blaugrana Ronaldinho e Messi. Il Telegraph ha raccontato la storia dell'ala 18enne, che chiese all'età di tre anni di giocare con i bambini più grandi. La storia di Estevao. Il quotidiano inglese scrive: A Franca, una cittadina nella parte nord-orientale di San Paolo, un bambino di tre anni pregò per partecipare a una sessione di allenamento di calcio. La scuola-calcio accettava solo bambini di cinque anni, ma il suo proprietario e allenatore, un ex centrocampista conosciuto localmente come Serginho Carioca, fece un'eccezione perché conosceva il padre del ragazzo, Ivo Gonçalves, ex portiere.

© Ilnapolista.it - L’ascesa di “Messinho” Estevao: tutto partì da quando chiese a tre anni di giocare con i bambini di cinque (Telegraph)