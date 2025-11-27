L’ascesa delle adattazioni di videogiochi ispirate da film e serie tv

Jumptheshark.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le produzioni cinematografiche e televisive ispirate ai videogiochi stanno vivendo una nuova fase, caratterizzata da un’elaborazione narrativa che si allontana dai tradizionali adattamenti 1:1. Questa evoluzione si riflette anche nel caso della prossima serie targata Far Cry, che si distingue per un approccio innovativo e originale rispetto alle passate trasposizioni. Il successo di questo tipo di produzioni rivela un nuovo trend nel settore dell’intrattenimento, dove il focus si sposta dalla fedeltà assoluta alle opere originali all’esplorazione di storie inedite ambientate in universe familiari. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

