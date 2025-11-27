Las Vegas stravolge il Mondiale 2025 | sorprese delusioni e un titolo riaperto! | Motor News

Oasport.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il GP di Las Vegas ha completamente ribaltato gli equilibri del Mondiale Piloti 2025. In questa puntata di Motor News, Beatrice Frangione e Luca Preti riassumono le sorprese, le delusioni e tutti gli episodi chiave che hanno trasformato il finale di stagione in un’autentica corsa all’ultimo punto. Tra errori, strategie rischiose e colpi di scena, il campionato si è riaperto come mai prima d’ora: con due gare ancora da disputare, tutto è davvero possibile. Una sintesi chiara e completa per capire come siamo arrivati a un finale di Mondiale imprevedibile. 🔗 Leggi su Oasport.it

las vegas stravolge il mondiale 2025 sorprese delusioni e un titolo riaperto motor news

© Oasport.it - Las Vegas stravolge il Mondiale 2025: sorprese, delusioni e un titolo riaperto! | Motor News

Altri contenuti sullo stesso argomento

las vegas stravolge mondialeVerstappen trionfa a Las Vegas, squalifica McLaren: mondiale riaperto - Verstappen domina a Las Vegas ma il colpo di scena arriva dopo: McLaren squalificate per fondo irregolare. Si legge su lifestyleblog.it

las vegas stravolge mondialeCome la squalifica delle McLaren a Las Vegas cambia classifica e ordine di arrivo - La squalifica delle McLaren squalificate stravolge la classifica e riapre il Mondiale. Segnala msn.com

las vegas stravolge mondialeF1, Verstappen domina il GP di Las Vegas ma Norris ipoteca il Mondiale. Grande rimonta di Antonelli - Max Verstappen ha vinto per dispersione il Gran Premio di Las Vegas 2025, valevole come terzultimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Come scrive oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Las Vegas Stravolge Mondiale