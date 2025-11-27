L’Artiglio esalta i suoi eroi L’omaggio ai palombari

Il dodicesimo premio internazionale Artiglio sarà consegnato sabato 6 dicembre alle 10 al Club Nautico Versilia. Nell’importante ricorrenza sarà inaugurato il nuovo monumento a ricordo dei Palombari dell’Artiglio nella piazza a loro intitolata. Il presidente della Fondazione Artiglio Europa, Sauro Sodini, ha detto che "il premio quest’anno andrà alla memoria di Alberto Gianni, Aristide Franceschi e Alberto Bargellini, veri protagonisti di imprese che hanno lasciato un segno nel mondo delle attività subacquee". Inoltre, Sodini ha annunciato il riconoscimento speciale "che andrà a Maria Vittoria Agostini, prima donna ufficiale palombaro, per avere dimostrato con caparbietà di non arrendersi di fronte alle difficoltà". 🔗 Leggi su Lanazione.it

