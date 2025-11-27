L’artigianato più prezioso | Antiche tecniche e innovazione fuse in una sottile foglia d’oro

di Rossella Conte Una storia lunga oltre due secoli, che affonda le radici nel cuore di Firenze e si intreccia con la tradizione artigiana più preziosa: quella della foglia d’oro. La Giusto Manetti Battiloro, fondata nel 1820, è oggi una delle poche aziende al mondo che ancora produce oro in foglia con metodi tradizionali, ma con uno sguardo sempre più rivolto al futuro. Ne parliamo con Angelica Manetti, presidente dell’azienda e rappresentante della sesta generazione di una famiglia che ha saputo far convivere artigianato e innovazione e che porta avanti il mestiere del Battiloro dalla metà del 1600. 🔗 Leggi su Lanazione.it

