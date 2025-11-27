L’arte di annodare un foulard | piccoli segreti per trasformare un outfit
Il foulard rappresenta uno degli accessori più versatili e longevi della storia della moda. La sua presenza si riscontra già nell’antichità, utilizzato sia per esigenze pratiche sia come ornamento distintivo. Nel corso dei secoli, il foulard si è trasformato da semplice striscia di tessuto a simbolo di eleganza e raffinatezza. Dalla seta pregiata delle corti europee alle variopinte fantasie che hanno contraddistinto gli anni Sessanta, questo accessorio ha saputo adattarsi ai cambiamenti sociali e culturali, mantenendo sempre un ruolo di primo piano nel completare e valorizzare l’abbigliamento. La sua evoluzione lo ha reso un elemento capace di attraversare le mode e i decenni, rinnovandosi continuamente attraverso materiali, colori e tecniche di annodatura. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
