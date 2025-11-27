L’arte dell’inclusione | la prossimità delle differenze | incontro con gli studenti
BRINDISI - In occasione della giornata internazionale delle Persone con disabilità, il Polo Liceale Marzolla-Leo-Simone-Durano organizza un incontro pubblico dal titolo “L’arte dell’inclusione: la prossimità delle differenze”, che si terrà mercoledì 3 dicembre 2025 alle ore 16 presso l’Auditorium. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
