Bologna, 27 novembre 2025 - Pennelli, scalpelli e matite in mano, dal lunedì al venerdì, al liceo artistico Arcangeli. Anche i circa 1.600 artisti, architetti e comunicatori di via Marchetti, da settembre 2026, avranno la loro settimana corta. Un semaforo verde fresco fresco di accensione: giusto ieri sera dal Consiglio di Istituto. Spray al peperoncino al concerto di Anna Pepe, show sospeso: panico e intossicati Studenti, genitori e personale Ata sono d’accordo. La formula adottata dall’Arcangeli pesca un po’ da ciò che già è operativo con alcuni aggiustamenti e una buona dose di innovazione. Il tutto con l’avvallo della maggioranza di studenti, dei genitori e del personale Ata (tecnici, segretari e collaboratori scolastici), mentre i prof avevano già dato il via libera due volte. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’Arcangeli dice sì alla settimana corta