Lara Gut rottura del crociato e addio Olimpiade | Recupero e poi deciderò del mio futuro

Gazzetta.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La 34enne svizzera si era infortunata al ginocchio sinistro in allenamento a Copper Mountain: "Il mio obiettivo è riprendermi completamente". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Lara Gut, rottura del crociato e addio Olimpiade: "Recupero e poi deciderò del mio futuro"

