Lara Gut rottura del crociato e addio Olimpiade | Recupero e poi deciderò del mio futuro
La 34enne svizzera si era infortunata al ginocchio sinistro in allenamento a Copper Mountain: "Il mio obiettivo è riprendermi completamente". 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Sci: caduta-choc di Lara Gut Behrami, Giochi e carriera a rischio. Il grave incidente in allenamento durante una sessione di Super-G in Colorado: si teme la rottura del crociato. Intanto a Gurgl il favorito è Lucas Braathen Pinheiro, dove gareggerà anche il nostr
La stagione di Lara GUT potrebbe essere già terminata. La veterana ticinese è caduta in maniera rovinosa durante una sessione di allenamento a Copper Mountain, località statunitense che tra giovedì e domenica della prossima settimana ospiterà quattro ga
Coppa Del Mondo Sci Alpino: tutte - La 34enne svizzera si era infortunata al ginocchio sinistro in allenamento a Copper Mountain: "Il mio obiettivo è riprendermi completamente"
Ufficiale, c'è la rottura del crociato per Gut-Behrami: Lara non esclude nulla. "Valuterò il mio futuro nei prossimi mesi" - Stagione olimpica già finita per la fuoriclasse ticinese, che verrà operata la prossima settimana al ginocchio sinistro, danneggiato gravemente in seguito
"Game Over" per Lara Gut-Behrami: ha rotto il crociato. Ma la carriera potrebbe continuare