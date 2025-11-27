Lara Gut l'infortunio al ginocchio è grave e la carriera a rischio | Non è questa la vera tragedia

La sciatrice svizzera costretta a lungo periodo di stop a causa della rottura del crociato: sarà operata la prossima settimana. La sua forza d'animo è straordinaria: "Di recente abbiamo assistito a eventi drammatici nel nostro sport, giovani atleti sono rimasti coinvolti in incidenti mortali. Per questo credo che un infortunio al ginocchio, per quanto possa essere complesso, non può essere una tragedia". 🔗 Leggi su Fanpage.it

