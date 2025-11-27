L' apertura di Putin sulla pace | Pronti a discutere del piano Usa
La diffusione della telefonata tra l'inviato del presidente Trump, Steve Witkoff, e il diplomatico russo Yuri Ushakov non sembrano aver fermato le difficili trattative per la risoluzione del conflitto in Ucraina. Il leader del Cremlino Vladimir Putin si è detto pronto a discutere seriamente la proposta di pace del suo omologo statunitense, e ha offerto a Kiev un cessate il fuoco in cambio del ritiro dei soldati del Paese invaso dal Donbass. Intanto si discute ancora sulla possibilità dell'invio di un contingente di truppe della "coalizione dei volenterosi" nella nazione dell'est Europa, che ha incontrato la netta opposizione di Mosca e non convince alcuni membri del blocco occidentale, compresa l'Italia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Argomenti simili trattati di recente
Ancora con Sachs @corradoformigli ? Mamma mia. E ogni giovedì dobbiamo anche sorbirci un pippozzo sulla difesa della democrazia e della libertà di stampa, in apertura. Seconda parte riservata ai propagandisti di Putin. E se per caso qualcuno gli risponde Vai su X
Secondo quanto rivelato dal "Washington Post", #Putin non firmerà alcun accordo di pace: per i falchi russi sarebbe una disfatta. Nel frattempo il #Cremlino minaccia: "Il tempo per #Kiev sta per scadere". #Starmer: "Basta giochi" - facebook.com Vai su Facebook
L'apertura di Putin sulla pace: "Pronti a discutere del piano Usa" - L'invio di truppe sul territorio ucraino "non è un compito né per l'Italia, né per la Francia, né per l'Europa, perché se noi non costruiamo la certezza che l'Ucraina non debba più subire un'invasione ... Si legge su ilgiornale.it
Ucraina, l'apertura di Putin: "Piano Usa base per soluzione pacifica" - Il presidente russo Vladimir Putin ha confermato al suo omologo turco, Recep Tayyp Erdogan, che la proposta degli Stati Uniti puo' essere una ... Segnala iltempo.it
Pace Ucraina-Russia, Zelensky apre al piano Trump/ “Pronti a trattare”. Donbass e garanzie, quali sono i nodi - Zelensky "riapre" i negoziati con gli USA per il piano di pace di Trump sulla guerra Ucraina- Segnala ilsussidiario.net