L' apertura di Putin sulla pace | Pronti a discutere del piano Usa

La diffusione della telefonata tra l'inviato del presidente Trump, Steve Witkoff, e il diplomatico russo Yuri Ushakov non sembrano aver fermato le difficili trattative per la risoluzione del conflitto in Ucraina. Il leader del Cremlino Vladimir Putin si è detto pronto a discutere seriamente la proposta di pace del suo omologo statunitense, e ha offerto a Kiev un cessate il fuoco in cambio del ritiro dei soldati del Paese invaso dal Donbass. Intanto si discute ancora sulla possibilità dell'invio di un contingente di truppe della "coalizione dei volenterosi" nella nazione dell'est Europa, che ha incontrato la netta opposizione di Mosca e non convince alcuni membri del blocco occidentale, compresa l'Italia.

