L' Antica Fiera dei Bogoni a Sant’Andrea di Badia Calavena
Dal 28 al 30 novembre 2025 la frazione di Sant’Andrea di Badia Calavena, in provincia di Verona, rinnova una tradizione che affonda le sue radici in oltre cinque secoli di storia: l’Antica Fiera dei Bogoni, dedicata ai bogoni, i celebri lumaconi della Lessinia, e ai prodotti tipici dell’Alta Val. 🔗 Leggi su Veronasera.it
