L' annuncio del celebre scrittore Andrea De Carlo | Il mio nuovo romanzo sarà dedicato a Fellini
Si intitolerà "Fellini voleva un rinoceronte" e parlerà del suo rapporto - mai del tutto svelato - con il maestro. La visita a Rimini dello scrittore Andrea De Carlo sarà quindi il pretesto per annunciare al pubblico di Amarcort la scrittura, attualmente in corso, di un nuovo romanzo dedicato. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
