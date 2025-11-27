L' annuncio a sorpresa di Papa Leone XIV | Voglio venire a Torino e vedere la Sindone

“È mia intenzione venire a Torino, visitare la città e vedere la Sindone”. Lo ha detto oggi, 27 novembre, Papa Leone XIV. La dichiarazione è arrivata dall'aereo che, in queste ore, sta portando il Pontefice ad Ankara, dove inizierà il suo viaggio tra Turchia e Libano. Durante il volo, Papa Leone. 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - L'annuncio a sorpresa di Papa Leone XIV: "Voglio venire a Torino e vedere la Sindone"

Altre letture consigliate

Il 20 dicembre verrà presentato un grande annuncio legato a My Hero Academia. Al momento non si sa di cosa si tratti, quindi restate sintonizzati fan dell'opera del maestro Horikoshi: dicembre potrebbe riservare una bella sorpresa. ? Inoltre, nello stesso gi - facebook.com Vai su Facebook

Trump atomico. L’annuncio a sorpresa su Truth sui nuovi possibili test atomici riapre la partita della deterrenza nucleare. Mosca minaccia di uscire dal trattato del 1996, mentre a Pechino il segnale è più inquietante. Di @GiuliaPompili Vai su X

L'annuncio a sorpresa di Papa Leone XIV: "Voglio venire a Torino e vedere la sindone" - L’ultima visita di un Papa a Torino risale al 2015, quando Papa Francesco era stato due giorni in città in occasione dell'ostensione della Sindone e nell'anno del bicentenario della nascita di Don ... Lo riporta torinotoday.it

Papa Leone XIV presto a Torino: «È mia volontà visitare la città e vedere la Sindone». L'annuncio dal volo per Ankara, ma non c'è ancora una data - Ancora non c’è una conferma sulla data ma verrò», così papa Leone XIV nella mattinata di oggi, 27 novembre, mentre si trovava in volo verso Ankara ... Da torino.corriere.it

Papa Leone, la missione nel Medio Oriente ferito. Incontro con Erdogan ad Ankara - CITTÀ DEL VATICANO Il Papa americano che sin dall'inizio ha invocato la pace “disarmata e disarmante” mette piede nella regione delle guerre, dei conflitti striscianti ... Riporta ilmessaggero.it