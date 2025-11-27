L' annuncio a sorpresa di Papa Leone XIV | Voglio venire a Torino e vedere la Sindone

Torinotoday.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“È mia intenzione venire a Torino, visitare la città e vedere la Sindone”. Lo ha detto oggi, 27 novembre, Papa Leone XIV. La dichiarazione è arrivata dall'aereo che, in queste ore, sta portando il Pontefice ad Ankara, dove inizierà il suo viaggio tra Turchia e Libano. Durante il volo, Papa Leone. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

l annuncio a sorpresa di papa leone xiv voglio venire a torino e vedere la sindone

© Torinotoday.it - L'annuncio a sorpresa di Papa Leone XIV: "Voglio venire a Torino e vedere la Sindone"

Altre letture consigliate

annuncio sorpresa papa leoneL'annuncio a sorpresa di Papa Leone XIV: "Voglio venire a Torino e vedere la sindone" - L’ultima visita di un Papa a Torino risale al 2015, quando Papa Francesco era stato due giorni in città in occasione dell'ostensione della Sindone e nell'anno del bicentenario della nascita di Don ... Lo riporta torinotoday.it

annuncio sorpresa papa leonePapa Leone XIV presto a Torino: «È mia volontà visitare la città e vedere la Sindone». L'annuncio dal volo per Ankara, ma non c'è ancora una data - Ancora non c’è una conferma sulla data ma verrò», così papa Leone XIV nella mattinata di oggi, 27 novembre, mentre si trovava in volo verso Ankara ... Da torino.corriere.it

annuncio sorpresa papa leonePapa Leone, la missione nel Medio Oriente ferito. Incontro con Erdogan ad Ankara - CITTÀ DEL VATICANO Il Papa americano che sin dall'inizio ha invocato la pace “disarmata e disarmante” mette piede nella regione delle guerre, dei conflitti striscianti ... Riporta ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Annuncio Sorpresa Papa Leone