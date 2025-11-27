landini mette ancora i ricchi nel mirino

Il disco rotto di Maurizio Landini torna a suonare e a invocare una sorta di patrimoniale. "Chiediamo che venga introdotto un contributo di solidarietà alle 500mila persone più ricche del nostro Paese. Chiediamo una cosa precisa: a chi ha una ricchezza netta annua che supera i 2 milioni, un contributo dell'1%. Vorrebbe dire mettere assieme più di 25 miliardi da spendere per la sanità, per aumentare i salari di infermieri, medici, insegnanti, e investire sulle politiche industriali", ha tuonato il segretario generale della Cgil stamani al Capannone del Petrolchimico di Marghera (Venezia). L'Italia "è il Paese che vede il lavoro dipendente e i pensionati pagare le tasse per tutti - ha proseguito -, e siamo di fronte a un Governo che sta facendo condoni, che non combatte l'evasione fiscale, e non va a prendere i soldi dove ci sono". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

