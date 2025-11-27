Lancia Delta S4 | la più bella del reame

La Lancia Delta S4 era una vettura da rally senza compromessi: l’estetica riprendeva vagamente la Delta stradale per ragioni di immagine, ma strutturalmente e meccanicamente la S4 era un progetto ex novo, pensato per estrarre il massimo rendimento dal regolamento Gruppo B. La Lancia Delta S4 (progetto Abarth SE038) nacque come risposta diretta all’evoluzione tecnica . 🔗 Leggi su Tuttorally.news

UNA LANCIA DELTA MARTINI A 1,3 MILIONI DI EURO: UNA FOLLIA COLLEZIONISTICA? Il mercato delle youngtimer continua a sorprenderti, con una Lancia Delta Martini in vendita a Segrate, vicino a Milano, a una cifra record di 1,3 milioni di euro. Questa s - facebook.com Vai su Facebook

Lancia Delta S4: il sogno di un’evocativa belva da rally non tramonta mai [RENDER] - Il ritorno di una moderna Lancia Delta da corsa che possa tornare a calcare i tracciati rally è uno dei sogni che alimenta le fantasie e le creatività di designer di tutto il mondo. Lo riporta motorionline.com

Lancia Delta S4 Stradale: la storia di un mito del Gruppo B [VIDEO] - La rubrica auto da corsa targate oggi vi porta nel 1985 quando Lancia fu costretta a creare una degna sostituta alla Rally 037, l’ultima trazione posteriore a vincere il WRC, per contrastare il ... Come scrive motorionline.com

Lancia Delta S4 festeggia il 40/o anniversario dal debutto - Era il 1985 e Lancia aveva bisogno di un'auto a trazione integrale, la Lancia 037, vittoriosa del titolo costruttori nel 1983 non era più abbastanza per competere contro le altre case automobilistiche ... ansa.it scrive