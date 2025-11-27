Lancia bomba molotov dentro l' ufficio tributi del Comune di Gioia Tauro | fermato un uomo

Un uomo è stato fermato a Gioia Tauro dalla polizia di Stato perchè sarebbe l'autore di un grave gesto di intimidazione commesso nel primo pomeriggio di oggi all'interno dell'ufficio tributi del Comune. La persona sottoposta a fermo, secondo quanto si è appreso e da quanto riporta l'Agi, ha agito.

