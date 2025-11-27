L' analisi del sociologo Ricolfi | Trauma significativo per quei bimbi Così i giudici forzano la Costituzione

Il caso della «famiglia nel bosco» sta scuotendo l'opinione pubblica. Abbiamo analizzato con Luca Ricolfi, politologo e sociologo, sia gli aspetti giuridici che sociali. È possibile che nel 2025 si possa decidere di vivere in un bosco anche con figli a carico? «Sì, è possibile, più che mai nel 2025 visto che le contro-indicazioni del vivere “normalmente” diventano sempre più macroscopiche, specie dopo l'uscita dal Covid. Penso ai danni dei cellulari e di una socializzazione eccessiva e non filtrata. Naturalmente quel che puoi fare con dei bambini fin verso i 12-13 anni, non lo puoi più fare quando arriva il momento dell'istruzione superiore». 🔗 Leggi su Iltempo.it

