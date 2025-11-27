Lampedusa oltre 6 milioni per la riqualificazione della costa e la nuova casa della biodiversità
La riserva naturale dell’isola di Lampedusa sarà al centro di un intervento di ripristino ambientale finanziato nell’ambito dell’accordo tra Presidenza del Consiglio e Ministero dell’Ambiente. Il progetto, presentato dall’assessorato regionale del Territorio e dell’ambiente, rientra nel pacchetto. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
