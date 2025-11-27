L’amministrazione brinda con la comunità | incontro con i volontari dei centri di Buon vicinato

Un momento di festa, ma anche un’occasione per rafforzare legami e riconoscere l’impegno civico che anima la città. L’amministrazione comunale di Riccione, rappresentata dall’assessora ai Servizi sociale e ai quartieri Marina Zoffoli, ha annunciato un incontro dedicato ai centri di buon vicinato. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

