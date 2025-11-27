Laminati Cavanna Talk presentato al Senato il libro che raccoglie le interviste durante ipack ima 2025
Si è tenuta nella Sala Caduti di Nassirya del Senato la conferenza stampa di presentazione del libro “Laminati Cavanna Talk. Interviste in fiera”, su iniziativa del senatore Costanzo Della Porta: si tratta di un volume che raccoglie le tante testimonianze raccolte dalla presidente di Laminati. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
