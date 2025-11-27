Sarebbe in condizioni d'umore migliori rispetto all'altra volta Alberto Trentini, il cooperante da oltre un anno detenuto a Caracas. Lo ha riferito l'ambasciatore d'Italia Giovanni De Vito. Durante la visita ha potuto incontrare anche un altro detenuto, Mario Burlò. L'ambasciatore ha riferito alla Farnesina di aver trovato Trentini, detenuto in Venezuela da oltre un anno, in condizioni di umore migliori rispetto alla volta scorsa. Lo comunica la Farnesina. La visita è stata effettuata nell'ambito dell'azione politica e diplomatica che la premier Giorgia Meloni e il ministro degli Esteri Antonio Tajani stanno costruendo da mesi per portare alla liberazione di tutti i cittadini italiani detenuti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

L'ambasciatore italiano visita Alberto Trentini: "Il suo umore è migliorato"