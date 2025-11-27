L’ambasciatore italiano a Caracas visita Alberto Trentini in carcere | Sta meglio

Lastampa.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il cooperante è stato arrestato il 15 novembre 2024 durante una missione umanitaria con l’ong Humanity & Inclusion, impegnata nell’assistenza alle persone con disabilità. 🔗 Leggi su Lastampa.it

l8217ambasciatore italiano a caracas visita alberto trentini in carcere sta meglio

© Lastampa.it - L’ambasciatore italiano a Caracas visita Alberto Trentini in carcere: “Sta meglio”

Approfondisci con queste news

l8217ambasciatore italiano caracas visitaAlberto Trentini, l’ambasciatore lo visita in carcere: “Il suo umore è migliorato” - L'ambasciatore d'Italia a Caracas Giovanni De Vito ha effettuato oggi a Caracas una visita consolare al cittadino italiano Alberto Trentini durante la quale ... Lo riporta lapresse.it

l8217ambasciatore italiano caracas visitaAlberto Trentini, visita in carcere dell'ambasciatore italiano: "Umore migliorato" - Alberto Trentini, visita in carcere dell'ambasciatore italiano: "Umore migliorato" L'ambasciatore d'Italia in Venezuela, Giovanni De Vito, ha effettuato oggi a Caracas una visita consolare ad Alberto ... Da msn.com

l8217ambasciatore italiano caracas visitaTrentini riceve in carcere la visita dell’ambasciatore italiano. “Condizioni di Alberto migliorate” - "L'Ambasciatore d'Italia a Caracas Giovanni De Vito ha effettuato oggi a Caracas una visita consolare al cittadino italiano Alberto Trentini durante la quale ha potuto incontrare anche un altro ... Come scrive repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: L8217ambasciatore Italiano Caracas Visita