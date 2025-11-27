L’allarme risorse delle Province Carletti | Il nostro ruolo è strategico Dobbiamo garantire investimenti

"Per le Province rimane un’urgenza ineludibile: l’incremento delle risorse per ridurre lo squilibrio tra fabbisogni dei cittadini e risorse correnti. Abbiamo necessità di investire nel capitale umano. Intraprendere un percorso di riforma non può prescindere dal collegare autonomia e risorse alle funzioni strategiche che le Province devono avere". A sottolinearlo da Lecce, in occasione della 38esima assemblea nazionale delle Province italiane organizzata da Upi alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, Agnese Carletti presidente della Provincia di Siena. L’assemblea, a cui la delegazione senese è presente insieme a tutte le Province della Toscana coordinate da Upi Toscana, è stata aperta dalla relazione del presidente nazionale di Upi Pasquale Gandolfi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’allarme risorse delle Province. Carletti: "Il nostro ruolo è strategico. Dobbiamo garantire investimenti"

