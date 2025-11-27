L?allarme di Bankitalia | Economia pugliese debole La regione cresce poco

Se il turismo cresce, di contro calano i consumi delle famiglie. E se il settore delle costruzioni registra un incremento grazie anche agli effetti positivi del Pnrr, registrano un andamento. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - L?allarme di Bankitalia: «Economia pugliese debole. La regione cresce poco»

Economia illegale, l’allarme del governatore di Bankitalia, Panetta: “Vale il 10% del Pil, ma ci sono gli strumenti per combatterla” Fatturazione elettronica e tracciabilità, per Panetta, sono le vere armi contro l'evasione fiscale e il malaffare Un Paese con moltissi - facebook.com Vai su Facebook

Rapporto Bankitalia, l’economia della Puglia resta debole - Rimane debole l'economia della puglia nella prima parte del 2025: è quanto emerge dall'ultimo rapporto Bankitalia ... Riporta msn.com

Bankitalia: in Puglia nel 2025 crescita debole, occupazione in calo, ma prestiti e liquidità delle imprese elevati - Nel primo semestre 2025 il Pil regionale cresce dello 0,3%, l’industria soffre nei trasporti e nella siderurgia mentre alimentare e costruzioni registrano segnali positivi; reddito delle famiglie aume ... lagazzettadelmezzogiorno.it scrive

Nei primi sei mesi del 2025 economia pugliese debole: PIL +0,3% - Incidono la debolezza della domanda interna e le tensioni sui mercati internazionali, nonché, nel settore industriale, le vicende dell'ex Ilva ... Come scrive rainews.it