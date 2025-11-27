L' allarme dell' Ocse sulle pensioni | Soltanto la Grecia spende di più

L'età pensionabile normale futura salirà a 70 anni per alcuni paesi, inclusa l'Italia. La previsione è contenuta nel rapporto dell'Ocse sul panorama delle pensioni. Un documento che lancia un allarme sullo stato della previdenza nel nostro Paese: spendiamo circa il 16 per cento del Pil e siamo. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - L'allarme dell'Ocse sulle pensioni: "Soltanto la Grecia spende di più"

Scopri altri approfondimenti

L’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) ha reso pubbliche oggi le sue “Prospettive dell’Ambiente 2025”, un rapporto che suona come un urgente campanello d’allarme per la comunità internazionale - facebook.com Vai su Facebook

Pensioni, l’età in Italia salirà a 70 anni: l’allarme Ocse sulla tenuta della previdenza (con gli over 65 che aumentano) Vai su X

Italiani in pensione a 70 anni, l'allarme dell'Ocse sulla previdenza: "Soltanto la Grecia spende di più" - L'età pensionabile normale futura salirà a 70 anni per alcuni paesi, inclusa l'Italia. Lo riporta today.it

In pensione a 70 anni, aumenta l’età in Italia: tra i Paesi Ocse più vecchi - L’età pensionabile continuerà a salire e l’Italia è tra i Paesi più colpiti, tra invecchiamento rapido, calo demografico e divari di genere ... Riporta quifinanza.it

Pensioni, l’età in Italia salirà a 70 anni: l’allarme Ocse sulla tenuta della previdenza (con gli over 65 che aumentano) - L’invecchiamento della popolazione, causato dal calo dei tassi di natalità e dall’aspettativa di vita più lunga, continuerà ad accrescere le pressioni fiscali sui sistemi pensionistici ... Segnala msn.com