L’albero di Natale all’uncinetto è da record | oltre 14 metri

SAN PROSPERO Quest’anno il Comune di San Prospero si è probabilmente conquistato il primato dell’albero più alto d’Italia realizzato con la lana e lavorato a uncinetto. È alto alla punta della stella da terra 14,30 metri e misura un diametro di 6 metri. Per comporlo si sono dovute ’tirare’ e creare 8.000 mattonelle di 20 centimetri per 20. Quello dell’anno scorso, il primo, che si era fermato a 8 metri di altezza, era risultato secondo solo a quello eretto a Ostuni in Puglia. Ma, con la misura in raggiunta quest’anno, l’albero di San Prospero difficilmente sarà superato. E per ora è certamente il più alto mai realizzato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

