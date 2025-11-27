L'agguato alle spalle e le coltellate | cosa mostra il video dell'omicidio di Marco Veronese a Collegno

Michele Nicastri ha atteso e accoltellato Marco Veronese alle spalle a Collegno, come mostrano i video diffusi dai carabinieri. L’imprenditore 39enne, padre di tre figli, viveva nel quartiere con i genitori. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Altre letture consigliate

17 km a piedi con il cane anziano sulle spalle, fino al confine polacco. Ricordate questa immagine ogni volta che qualcuno dice che un cane è troppo vecchio per essere amato, che è troppo impegnativo, che un trasloco rende impossibile portarlo con sé. Gli a - facebook.com Vai su Facebook

L’agguato alle spalle e le coltellate: cosa mostra il video dell’omicidio di Marco Veronese a Collegno - Michele Nicastri ha atteso e accoltellato Marco Veronese alle spalle a Collegno, come mostrano i video diffusi dai carabinieri ... Si legge su fanpage.it

Marco Veronese, chi è l'imprenditore 39enne ucciso a coltellate. L'agguato sotto casa: «Bastardo, che ci fai qui?» - Una vicina ha riferito di avere sentito delle urla e una voce gridare «Che cosa fai? Da leggo.it

Torino, Marco Veronese ucciso con 12 coltellate da un uomo incappucciato in strada: aveva 39 anni - Un uomo di 39 anni è stato aggredito e ucciso da uno sconosciuto incappucciato a Collegno nel torinese. Riporta ilmattino.it