L’aggressione allo studente a Milano il questore | Non sono né maranza né fragili non hanno nessuna empatia
Milano – “Nei primi nove mesi del 2025 gli arresti relativi ai reati di natura predatoria sono stati circa 830 e il 20% di questi riguarda dei minori”. Sono tra i numeri che spiccano nel discorso del questore di Milano Bruno Megale, intervenuto ieri alla commissione parlamentare d’inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie. Nonostante un “diffuso senso di insicurezza”, il trend dei reati “è in negativo e il numero degli arresti è aumentato”. L’assalto è stato ripreso dalle telecamere. Cinque gli arrestati: tre hanno 17 anni, due sono 18enni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
