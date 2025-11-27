L’agendina di Silvana e i talenti della moda

C’è l’"agendina" e poi ci sono la moda e lo spettacolo. Tutto per dare vita a una passerella solidale in un contesto d’eccezione. Succederà oggi, giovedì, 27 novembre: alle 15.30 la Sala Maggiore di Palazzo comunale si trasformerà in luogo di spettacolo per sostenere l’associazione Voglia di Vivere, da anni impegnata nell’accompagnare e sostenere le donne nella loro battaglia contro il tumore al seno. Il pomeriggio metterà sotto i riflettori i creativi toscani che, nel secolo scorso, hanno saputo inventare nuove tendenze attraverso abiti e accessori. E che ricorrono anche nell’agendina realizzata da Silvana Agostini, "ApPunti di stagione". 🔗 Leggi su Lanazione.it

Leggi anche questi approfondimenti

Qualcosa di speciale ti aspetta Con l’acquisto di almeno un prodotto Erbolario, riceverai il calendario e l’agendina 2026, fino a esaurimento scorte - facebook.com Vai su Facebook

L’agendina di Silvana e i talenti della moda - Oggi la Sala Maggiore diventa una passerella per sostenere l’impegno dell’associazione ’ Voglia di vivere’ nella lotta ai tumori al seno ... Riporta lanazione.it

Apre ITS Arcademy e il contest moda/artwork per talenti esordienti - Dopo aver per anni coltivato e promosso i talenti provenienti dalle scuole internazionali di moda e arte, il gruppo ITS- Da panorama.it

"Talenti", moda è grande patrimonio - Alcuni tra i più autorevoli operatori italiani del settore tessile e abbigliamento sono stati protagonisti a Gubbio, di un convegno nazionale voluto per far incontrare "i talenti della moda". Si legge su ansa.it