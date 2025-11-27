L' aeroporto è salvo grazie a 10 milioni degli industriali parmensi | l' udienza in Tribunale
Si è svolta, nella tarda mattinata di giovedì 27 novembre, l'udienza al Tribunale fallimentare di Parma, chiamato a decidere sulla liquidazione Sogeap, la società che gestisce l'aeroporto di Parma.Dopo la ricapitalizzazione della società, annunciata da una cordata di industriali parmensi con a. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
