L' aeroporto è salvo grazie a 10 milioni degli industriali parmensi | l' udienza in Tribunale

Parmatoday.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è svolta, nella tarda mattinata di giovedì 27 novembre, l'udienza al Tribunale fallimentare di Parma, chiamato a decidere sulla liquidazione Sogeap, la società che gestisce l'aeroporto di Parma.Dopo la ricapitalizzazione della società, annunciata da una cordata di industriali parmensi con a. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

l aeroporto 232 salvo grazie a 10 milioni degli industriali parmensi l udienza in tribunale

© Parmatoday.it - L'aeroporto è salvo grazie a 10 milioni degli industriali parmensi: l'udienza in Tribunale

Altri contenuti sullo stesso argomento

Aeroporto di Orio al Serio, grazie ai ponti di primavera i viaggiatori tornano a crescere dell'1% - Ma &#232; il primo segno «più» apparso sui dati del traffico dell’aeroporto di Orio da inizio anno. Da bergamo.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Aeroporto 232 Salvo Grazie