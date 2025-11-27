Lady Macbeth di Shostakovic | a Milano c’è un genio russo E Mattarella diserta ancora

Il sovrintendente Fortunato Ortombina: «L’opera più grande, l’arte non si cancella per gli errori di Vladimir Putin ». Riccardo Chailly: «Atto dovuto, era un gigante». Terzo forfait di fila del capo di Stato. Meno undici a una Prima della Scala quanto mai lontana dalle luci intermittenti del Natale laico, dalla fiera degli Oh Bej! Oh Bej! di Sant’Ambroeus e dalla febbre da brindisi aziendale che da qualche giorno contagia Milano. Sta per entrare in scena infatti Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk - capolavoro di Dmitri Shostakovic - rossa come il sangue e nera come l’abisso che si spalanca quando muore ogni speranza, con una spruzzatina di humor grottesco. 🔗 Leggi su Laverita.info

