Lady Macbeth contro le dittature Šostakovi? riconquista la Scala

e Nicola Palma Sarà una serata "clamorosa", scommette entusiasta Fortunato Ortombina alla prima Prima da sovrintendente. "Allacciatevi le cinture", avverte raggiante la soprano Sara Jakubiak, che vestirà i panni della protagonista Katerina Izmajlova e che ammette di essere stata "spremuta come un’arancia" dal massacrante lavoro su una partitura che il maestro Riccardo Chailly affronterà non come "atto di coraggio, ma come riconoscimento a un gigante del Novecento". Tra poco meno di due settimane, Una Lady Macbeth nel distretto di Mcensk di Dmitrij Šostakovi? inaugurerà la stagione lirica della Scala, nel cinquantenario della morte del compositore di San Pietroburgo: in Palco reale mancherà per il terzo anno di fila il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ’sostituito‘ nel 2023 e nel 2024 dalla senatrice a vita Liliana Segre; e a meno di sorprese pure la premier Giorgia Meloni diserterà il gran gala del Piermarini. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - "Lady Macbeth contro le dittature". Šostakovi? riconquista la Scala

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Si avvicina la data di inaugurazione della Stagione con Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk. Come ogni anno, il percorso verso il 7 dicembre nasce da un lungo lavoro di preparazione, che comincia nei laboratori, dove hanno preso forma le scene diseg - facebook.com Vai su Facebook

#PressConference @teatroallascala serata inaugurale #7dicembre2025 Streaming youtu.be/Q2lai81NEtI da Ridotto palchi Toscanini protagonisti serata presentano Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk apre StagioneOpera25/26 @VivMilano @Aldo_DiZ Vai su X

"Lady Macbeth contro le dittature". Šostakovic riconquista la Scala - Il sovrintendente Ortombina: "Musica superiore ai contrasti ideologici. Riporta msn.com

PRIMA DELLA SCALA 2025/ Così la “Lady Macbeth” di Šostakovic metterà in imbarazzo femministe e sinistra - La prima della Scala 2025 sarà "Una lady Macbeth del distretto di Mcensk" di Šostakovic: una donna si libera da chi la insidia facendo una strage PRIMA DELLA SCALA 2025 – Quest’anno il Teatro alla ... Da ilsussidiario.net

Lady Macbeth è viva, si chiama Lili ed è la protagonista del primo videogioco in concorso al Festival di Cannes - Lili, realizzato da iNK Stories, è un coraggioso esperimento interattivo che trasporta il Macbeth nell'Iran contemporaneo ed è anche il primo videogioco in concorso a Cannes. multiplayer.it scrive