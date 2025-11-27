Ladro di superalcolici arrestato | ruba 15 bottiglie e prova a scappare a Torino San Salvario ma viene fermato

A Torino, gli agenti della polizia hanno arrestato un 40enne che, il 7 novembre 2025, ha rubato 15 bottiglie di superalcolici da un minimarket di corso Vittorio Emanuele II. Era già destinatario di un ordine di carcerazione emesso a Bologna e adesso è anche accusato di tentato furto aggravato.La. 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - Ladro di superalcolici arrestato: ruba 15 bottiglie e prova a scappare a Torino San Salvario, ma viene fermato

Leggi anche questi approfondimenti

Sospese due attività commerciali dopo accertamenti che hanno rivelato la vendita di superalcolici e la presenza di minori alle slot. - facebook.com Vai su Facebook

Ladro di superalcolici arrestato: ruba 15 bottiglie e prova a scappare a Torino San Salvario, ma viene fermato - A Torino, gli agenti della polizia hanno arrestato un 40enne che, il 7 novembre 2025, ha rubato 15 bottiglie di superalcolici da un minimarket di corso Vittorio Emanuele II. Si legge su torinotoday.it

Spacca la vetrina con un tombino e ruba 15 bottiglie: ladro arrestato in San Salvario - Gli agenti del Commissariato Centro hanno raggiunto l’uomo e lo hanno fermato mentre tentava la fuga con la refurtiva ancora in mano ... Segnala torinoggi.it

Ubriaco ruba alcolici al supermercato, 50enne denunciato e multato - Ubriaco ruba una bottiglia di superalcolici dallo scaffale del supermercato. Secondo espansionetv.it