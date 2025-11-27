Ladri in casa del sindaco di Raffadali fratello di Totò Cuffaro

I ladri si sono introdotti nell’abitazione del sindaco di Raffadali e direttore generale del Dipartimento delle finanze della Regione, Silvio Cuffaro, fratello dell’ex governatore della Sicilia, approfittando dell’assenza dei proprietari. Dopo aver forzato la porta d’ingresso, hanno rovistato in ogni stanza portando via servizi da tavola, ceramiche e oggetti in cristallo di valore. Il furto,. 🔗 Leggi su Feedpress.me

