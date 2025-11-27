Laboratorio Pontieri ed ex caserma via Dante oltre un milione di euro di costi in più
Variazione di bilancio importante per la Provincia, quella varata nel pomeriggio del 26 novembre. Vengono stanziate nuove risorse, utilizzando l’avanzo libero, per il ripristino della nuova palestra di Fiorenzuola, colpita da un incendio in estate. L’episodio ha provocato danni alla struttura. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
