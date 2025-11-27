Laboratorio Il giardino è di tutti | il quartiere San Rocco progetta il suo futuro verde

Ravennatoday.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prende il via un momento chiave del percorso partecipativo "Il giardino è di tutti", un laboratorio di confronto e creatività aperto alla cittadinanza per immaginare insieme il futuro degli spazi aperti del quartiere San Rocco di Faenza. L'evento è in programma per sabato 29 novembre, dalle 9:30. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

© Ravennatoday.it - Laboratorio "Il giardino è di tutti": il quartiere San Rocco progetta il suo futuro verde

