Laboratorio di Natale ' Il villaggio di pan di zenzero' con Tata Nanù a Caprona
Il Natale porta con sé il tepore della famiglia, i profumi della legna che arde nel camino e l'odore speziato dei dolci della tradizione.Presso il ‘Frantoio del Monte Pisano’, come preludio al Natale, ci sarà per i bambini uno speciale laboratorio sulla lavorazione del Pan di Zenzero e la sua. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
Approfondisci con queste news
Il nostro laboratorio di Natale non lo facciamo solo per vendervi i panettoni. Lo facciamo per imparare ad annodare, ad immagazzinare, a montare le scatole, a contare, mettere in ordine, a leggere le bollettine degli ordini, prepararli e chissà cos’altro. ?Pe - facebook.com Vai su Facebook
Dieci villaggi di Natale da scoprire in Italia e Europa - Dal Veneto alla Sicilia, dall’Istria al Belgio, passando – inevitabilmente - Lo riporta repubblica.it
Villaggio di Natale al Da Vinci - Per Natale, Parco Da Vinci si trasforma in un villaggio natalizio tra luci, spettacoli e creatività. Da romatoday.it
Riapre il villaggio di Babbo Natale, tra giochi e attività - Anche quest’anno, tra le colline di Montebabbio di Castellarano, la porta della casa di Babbo Natale tornerà ad aprirsi per rinnovare la magia che incanta adulti e bambini. Lo riporta msn.com