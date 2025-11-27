Laboratori Lysandre in Leggende Pokémon Z-A | Guida completa all’esplorazione
I Laboratori Lysandre non sono disponibili all’inizio dell’avventura. Per poter entrare devi prima arrivare alla Missione Principale numero 35, che permette l’apertura del passaggio sotterraneo. Dopo aver raggiunto questo punto, l’ingresso rimane accessibile in modo permanente e potrai tornarci ogni volta, anche dopo la conclusione della missione. Per raggiungere l’edificio, devi andare nel Settore Magenta 2, in Via Magenta, nella parte nord-occidentale di Luminopoli. Qui noterai il Caffè Lysandre. Una volta entrato, ti troverai davanti a una porta che porta nei sotterranei, dove si sviluppano i Laboratori Lysandre. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net