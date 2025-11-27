La Xylella attacca il Gargano | parlamentari accademici e imprese a confronto per combattere il ' nemico'

Foggiatoday.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Xylella attacca il Gargano, parlamentari e imprese si confrontano al tavolo tracciare strategie utili a combattere il 'nemico'. L'appuntamento è previsto il prossimo giovedì 5 dicembre, con inizio alle 17, presso la Camera di Commercio di Foggia di via Protano, nell'ambito del convegno ‘La. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

la xylella attacca il gargano parlamentari accademici e imprese a confronto per combattere il nemico

© Foggiatoday.it - La Xylella attacca il Gargano: parlamentari, accademici e imprese a confronto per combattere il 'nemico'

Argomenti simili trattati di recente

La Xylella arriva sul Gargano. L'assessore Coccia: "Stiamo organizzando una task force" - Per la prima volta in tredici anni di diffusione, la Xylella fastidiosa ha raggiunto il nord della Puglia. Si legge su gamberorosso.it

Xylella, il batterio killer degli ulivi ha coperto tutta la Puglia: in 12 anni è arrivato dal Salento al Gargano - Nei primi quattro anni dalla sua scoperta, la Xylella fastidiosa «percorse» circa 120 chilometri, alla velocità, quindi, di 30 chilometri all’anno, dal 2013 al 2017. Si legge su corriere.it

Xylella nel Gargano. Si teme che l'area infetta sia molto più ampia - “Temiamo fortemente che le 47 piante colpite da Xylella fastidiosa rinvenute a Cagnano Varano, nel Gargano, siano solo una parte degli alberi infetti. Come scrive rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Xylella Attacca Gargano Parlamentari