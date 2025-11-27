La Volta Buona pagelle 27 novembre | la sorella di Anna Marchesini 10 Antonella Elia e la barzelletta dell’ex 5
La famiglia è stata al centro della nuova puntata de La Volta Buona. Non famiglie qualunque, s’intende. Caterina Balivo ha spaziato tra i “segreti” dei VIP più noti, tornando a parlare di Ornella Vanoni e dell’ultima telefonata con una delle sue più grandi amiche, ma anche di un’altra donna dello spettacolo scomparsa e che ha lasciato un grande vuoto nel cuore: Anna Marchesini. Per la prima volta in studio a parlarne è stata la sorella Teresa, con cui ha vissuto praticamente in simbiosi per anni e che le somiglia in modo incredibile. E ancora la solitudine di Antonella Elia, che ha colto l’occasione per rispondere alle ultime dichiarazioni dell’ex compagno Pietro Delle Piane. 🔗 Leggi su Dilei.it
