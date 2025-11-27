La volta buona Antonella Elia smentisce Pietro Delle Piane | È una barzelletta

Periodicodaily.com | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – "È una barzelletta". Con queste parole Antonella Elia ospite oggi a La volta buona commenta le dichiarazioni rilasciate dall'ex compagno Pietro Delle Piane durante la puntata di 'Storie al bivio', andata in onda sabato 22 novembre su Rai 2. "Antonella Elia mi ha lasciato senza una spiegazione. Stavamo progettando le nozze e dall'oggi . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

volta buona antonella eliaLa volta buona, Antonella Elia smentisce Pietro Delle Piane: "È una barzelletta" - Con queste parole Antonella Elia ospite oggi a La volta buona commenta le dichiarazioni rilasciate dall'ex compagno Pietro Delle Piane durante la puntata di 'Storie al bivio', and ... Si legge su adnkronos.com

volta buona antonella eliaAntonella Elia, la verità sulla rottura con Pietro Delle Piane: “Ecco perché non lo sposo” - Antonella Elia interviene per rispondere alle dichiarazioni di Pietro Delle Piane, smentendo di aver annunciato la rottura in TV. Scrive donnaglamour.it

volta buona antonella eliaAntonella Elia: “Nella mia famiglia eravamo tutti soli” ricorda cosa è successo quando è morto il padre - Antonella Elia ha più volte raccontato della sua famiglia, delle sue origini, di tutto il dolore che ha vissuto fin da bambina. Da ultimenotizieflash.com

Cerca Video su questo argomento: Volta Buona Antonella Elia