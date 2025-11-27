La voce della libertà | a Reggio Calabria un convegno per spezzare il silenzio e costruire il futuro

Si è svolto ieri sera, 26 novembre, presso la Sala Monteleone di Palazzo Campanella a Reggio Calabria, il convegno “La voce della libertà: spezzare il silenzio, costruire il futuro”, promosso dal Gruppo Consiliare Fratelli d’Italia in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.. L’iniziativa ha riunito esponenti istituzionali e una testimone diretta di violenza, in un dialogo intenso e composto, volto a restituire dignità alla parola e responsabilità all’azione pubblica. L’apertura di Ersilia Cedro. Ad aprire i lavori è stata Ersilia Cedro, Coordinatrice cittadina di Fratelli d’Italia, che ai microfoni di GBT Magazine ha sottolineato l’importanza di iniziative capaci di trasformarsi in strumenti di educazione e responsabilità collettiva. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

