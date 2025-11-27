La vita segreta delle mogli Mormoni | in arrivo 20 nuovi episodi!
Disney+ ha annunciato che la serie originale unscripted La vita segreta delle mogli Mormoni è stata rinnovata per 20 episodi, con nuove puntate in arrivo all’inizio del 2026. La serie è ora disponibile in streaming in esclusiva su Disney+ in Italia e su Hulu negli Stati Uniti. La reunion della terza stagione, condotta da Stassi Schroeder, debutterà giovedì 4 dicembre. La serie è interpretata da Taylor Frankie Paul, Demi Engemann, Jen Affleck, Jessi Draper Ngatikaura, Layla Taylor, Mayci Neeley, Mikayla Matthews, Miranda Hope e Whitney Leavitt. La terza stagione è prodotta da Jeff Jenkins Productions ( Bling Empire, The McBee Dynasty: Real American Cowboys, My Unorthodox Life ) in associazione con 3BMG e Walt Disney Television Alternative. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
